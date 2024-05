Przebudowa linii kolejowej w Limanowej budzi niepokój mieszkańców. „Nikt z nami nie konsultował tych planów”

Niedawno w Limanowskim Domu Kultury odbyło się specjalne spotkanie, które dotyczyło modernizacji linii kolejowej nr 104 na terenie miasta Limanowa. Sala pękała w szwach, tak wielu mieszkańców przyszło, by dowiedzieć się o tym, jak będzie wyglądał nie tylko układ kolejowy ale też drogowy po planowanej przebudowie. Wielu też nie kryło rozgoryczenia, gdy okazało się, że niektórzy z nich stracą swoje domu oraz działki.

Obawy mieszkańców budzi także ograniczenie liczby przejść i przejazdów kolejowych. Tych na 10-kilometrowym odcinku ma zostać zaledwie cztery. To zdaniem niektórych może doprowadzić do korkowania się ulic. Kolejną podnoszoną przez mieszkańców sprawą była budowa tzw. dworca przeładunkowego, który większości kojarzy się z ciągłym hałasem. Inni dociekali, czy bliska odległość linii kolejowej od ich domu, w niektórych przypadkach 4-10 m od tarasu, nie będzie powodować uszkodzeń ich domów. Mieszkańcy próbowali też dociec, czy na stacji w Limanowej będą zatrzymywały się pociągi dalekobieżne. Nie na wszystkie pytania otrzymali odpowiedzi.

- Zabiorą nam dorobek życia. Czujemy się niepewnie, bo nie wiemy, czy pieniądze, które otrzymamy, wystarczą na zakup działki i budowę nowego domu. To jest cały proces inwestycyjny, który może trwać nawet trzy lata, a przez ten czas ceny działek, materiałów budowlanych i wykończenia mogą pójść w górę – podnosi mieszkaniec Limanowej.

- Brakuje informacji. Nie wiemy, jak dokładnie będzie przebiegać nowa linia i estakada. Zderzyliśmy się z rzeczywistością ale za późno, bo jak się okazuje, niewiele można już zmienić w projekcie – zaznacza Aneta Kurczab, mieszkanka Limanowej.

Jak się okazuje, zmian w projekcie przebudowy linii kolejowej nie da się wprowadzić.

- Jesteśmy na etapie już gotowych projektów wykonawczych i przygotowujemy się obecnie do podpisania umowy z wykonawcą. Na realizację prac na terenie Limanowej został już rozstrzygnięty przetarg, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Ze względu na proces odwoławczy, który będzie się toczył przed Krajową Izbą Odwoławczą, do podpisania umowy dojdzie mniej więcej w połowie roku, po czym będą mogły rozpocząć się prace budowlane - przypomina Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK. - Projekt nie może zostać zmieniony, ale pewne szczegółowe kwestie związane z przejmowaniem gruntów, związane z czasowym zajęciem związanym z realizacją prac budowlanych pozostają do ustalenia.