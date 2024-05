Przekąski, zakąski – czas na wakacyjne smakołyki! Wasze serca skradną pieczone kolby kukurydzy

Lato to czas swobody – niezobowiązujące powinno być także nasze menu. Podczas zasłużonego odpoczynku mało kto ma ochotę na przygotowywanie skomplikowanych i czasochłonnych potraw. Szkoda tracić piękną pogodę oraz długo wyczekiwany urlop na siedzenie w kuchni. W letnim menu powinny znaleźć się smaczne przekąski, których jedzenie nie wymaga użycia pełnej zastawy, a nawet siadania przy stole! Zobaczcie przepisy na pieczone kolby kukurydzy, tortille z papryką i włoską bruschettę.

W lecie przepadamy także za jedzeniem na świeżym powietrzu. Ogrodowe przyjęcia, grille, pikniki… Wszelkie wypady na plażę, nad jezioro, czy w góry wymagają odpowiedniej, spożywczej oprawy. Burczący brzuch potrafi zakłócić najbardziej udany i błogi relaks. Nie jesteśmy skazani na przydrożne budki z jedzeniem, którego świeżość i jakość często pozostawiają wiele do życzenia. Niech pyszne, ekspresowe, wakacyjne przysmaki staną się naszą specjalnością!

Sezonowo znaczy smacznie

W okresie letnim szczególnie łatwo jest komponować zdrowy i urozmaicony jadłospis. Gdy temperatura na zewnątrz rośnie coraz bardziej, nasz apetyt spada – zwłaszcza, gdy mowa o obfitych, bardziej kalorycznych potrawach. Dużo chętniej sięgamy po kolorowe, soczyste warzywa i owoce. Większość z nich o tej porze roku smakuje najlepiej! Grzechem byłoby nie skorzystać z tego dobrodziejstwa! Tym bardziej, że dostęp do nich w sklepach, warzywniakach i na targach jest niemal nieograniczony. Szczęśliwcy posiadający własne ogródki, mogą cieszyć się znakomitym smakiem prosto z grządki.

Wakacyjny jadłospis powinien być wypełniony:

fasolką szparagową

sałatą

szpinakiem

cukinią

pomidorami To zdecydowanie czas panowania wszelkiego rodzaju sałatek! Świeże produkty pozwalają na wiele różnorodnych mixów. Nie bójmy łączyć się warzyw z owocami, bo potrafią tworzyć doskonałe kompozycje. Truskawki, maliny i rabarbar zachwycają smakiem.

Szaszłyki to również świetny sposób na efektowne podanie wakacyjnych darów natury.

Szczególną uwagę warto zwrócić na… kukurydzę! To nie tylko popcorn i płatki kukurydziane. Jej złocisty kolor świetnie współgra z wakacyjnym słońcem. Szukajmy młodych, niezbyt dużych kolb i cieszmy się jej smakiem, o który trudno w kolejnych miesiącach.

Przepis na pieczone kolby kukurydzy

Pieczone kolby kukurydzy Fot. materiały prasowe Czas przygotowania: 10 minut

Ilość porcji: 6 Składniki: 1 l mleka

2 łyżki miodu

6 kolb kukurydzy

1 łyżka Kminu rzymskiego z Indii mielonego Knorr

1 opakowanie Przyprawy do pikantnego kurczaka Knorr

3 łyżki Majonezu Hellmann's Oryginalnego

2 łyżki płatków śniadaniowych kukurydzianych

1 mały pęczek kolendry

3 łyżki sera parmezan

1 limonka

Sposób przygotowania:

Mleko zagotuj razem z miodem w garnku. Następnie włóż do niego kukurydzę obraną z liści. Gotuj wszystko jeszcze przez 10 minut. Wyjmij kukurydzę i odstaw ją do ostygnięcia.

Gdy kukurydza będzie już chłodna, posmaruj kolby majonezem. Dzięki temu po upieczeniu warzywa będą soczyste oraz łatwiej obtoczą się w przyprawach.

Kolby posyp z wierzchu Przyprawą do pikantnego kurczaka Knorr, Kminem rzymskim z Indii mielonym Knorr, otartą skórką z limonki, pokruszonymi płatkami kukurydzy oraz startym parmezanem. Kukurydze wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na 8 minut. Danie podawaj oprószone świeżą kolendrą.

Hulaj dusza, czyli imprezowe rarytasy

Zimą marzymy o zaszyciu się w domowym zaciszu, najlepiej z kubkiem gorącej czekolady i ulubionym kocykiem. Na szczęście już pierwsze, wiosenne promienie słońca sprawiają, że mamy ochotę wyjść na zewnątrz, a w lecie? Najchętniej całe dnie spędzalibyśmy na łonie natury! Mamy znacznie większą ochotę na spotkania towarzyskie, a o pretekst do tego naprawdę nietrudno. Pokochaliśmy grillowanie, więc do tego nikogo nie trzeba szczególnie namawiać. Imprezy w ogrodach, na działkach i na tarasach mają ogromną grupę fanów. Zadbajmy o to, by nikt nie wyszedł z naszego letniego przyjęcia z pustym brzuchem!

Domówki (nawet jeśli odbywają się na zewnątrz) rządzą się swoimi prawami. Nikt nie oczekuje, że gospodarz przygotuje wymyślną pieczeń z dodatkami w ramach poczęstunku.

Na imprezach królują finger foody, czyli przekąski na jeden, ewentualnie dwa gryzy. Najlepiej, by dało się je zjeść bez użycia jakichkolwiek narzędzi, nawet serwetki. Korzystajmy ze wspomnianych wcześniej sezonowych produktów, by tworzyć apetycznie wyglądające smakołyki. Kolorowe koreczki są nie tylko dziecinnie proste w wykonaniu. Bez problemów przygotujemy je w różnorodnych wariantach, dzięki czemu będziemy gotowi na wszelkie preferencje smakowe naszych gości.

Tartinki, czyli małe kanapeczki, są w stanie pomieścić naprawdę dużo świeżych warzyw, które w towarzystwie przypraw lub dodatku sosu będą smakować wybornie. W lecie nikt nie zatęskni za ciepłymi potrawami, a atmosfera i tak będzie gorąca. Piekarnik przyda się w tylko jednym przypadku… Do opieczenia pieczywa, niezbędnego do zrobienia naszej sprawdzonej włoskiej bruschetty. Chrupiące grzanki z dodatkiem pachnących pomidorów? To będzie hit!

Przepis na włoską bruschettę

Włoska bruschetta Fot. materiały prasowe Czas przygotowania: 20 minut

Ilość porcji: 12 Składniki: 12 kromek bagietki

2 szczypty Pieprzu czarnego z Wietnamu mielonego Knorr

2 łyżki margaryny do smarowania

3 pomidory

1 cebula

kilka listków bazylii

1 ząbek czosnku

pół łyżeczki suszonej bazylii

pół łyżeczki suszonego oregano

Sposób przygotowania:

Bagietkę pokrój na 12 części. W piekarniku rozgrzanym do 190°C piecz kromki na złoty kolor.

Do niewielkiego naczynia włóż drobno pokrojone pomidory i wszystko wymieszaj razem z posiekaną cebulą, suszoną bazylią, oregano, czosnkiem oraz pieprzem.

Po upieczeniu kromek odczekaj aż ostygną, a następnie posmaruj każdą z nich margaryną.

Na każdy kawałek bagietki nałóż wcześniej przygotowaną mieszankę pomidorów, cebuli, czosnku oraz przypraw i udekoruj świeżymi listkami bazylii.

Idziemy w plener! Jedzenie na wynos

Udany piknik możemy zorganizować nawet w miejskim parku – nie trzeba jeździć daleko za miasto, żeby złapać trochę promieni wakacyjnego słońca i miło spędzić czas. Nie ważne, czy postanowiliśmy zrobić sobie krótką przerwę w pracy na lunch na kawałku trawnika przed biurem, czy wybraliśmy się na całodzienną wyprawę w góry, smaczne przekąski są obowiązkowe! Większość z letnich specjałów najlepiej smakuje na zimno, więc nie musimy martwić się o ich podgrzanie. Warto natomiast zaopatrzyć się w szczelne pojemniki, które pomieszczą nasz prowiant. Należy wziąć pod uwagę, że duża ilość lejących się sosów sprawi nam więcej kłopotu w czasie plenerowego posiłku niż przyjemności jedzenia.

Świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju sałatki. Te pakowane w niewielkie słoiki, to stołówkowy przebój ostatnich lat. Chrupiące warzywa pokrojone w słupki ze smakowitym dipem są doskonałą alternatywą dla słonych przekąsek, bez których wiele osób nie wyobraża sobie dnia.

Nuggetsy z kurczaka stanowią nieco bardziej sycącą opcję. Łatwo je chwycić i zjeść bez ryzyka plam na ulubionej koszuli lub sukience. Tradycjonaliści zawsze czują się pewnie, gdy w plecaku lub koszu piknikowym znajdą się smakowite kanapki. Sezonowe warzywa i sery nadają im charakteru.

Poszukiwacze nowych smaków zastępują kanapki tortillami. We wnętrzu placka można umieścić wszystkie składniki, na które akurat mamy ochotę. Z naszym przepisem na tortille z papryką przekonacie się, że zrobienie tego smacznego, podręcznego smakołyku jest proste i przyjemne.

Przepis na tortille z papryką

Tortille z papryką. Fot. materiały prasowe Czas przygotowania: 45 minut

Ilość porcji: 4 Składniki: 4 placki tortilli

1 Bulion na włoszczyźnie Knorr

2 czerwone papryki

2 żółte papryki

1 zielona papryka

2 łyżki wody

2 ząbki czosnku

1 czerwona cebula

1 pęczek kolendry

50 g sera cheddar

2 łyżki przecieru pomidorowego

3 łyżki oleju

2 łyżki Kminu rzymskiego z Indii mielonego Knorr

Sposób przygotowania:

Pokrój w paski kolorowe papryki i czerwoną cebulę. Natkę kolendry oraz czosnek posiekaj.

Podsmaż warzywa i czosnek na patelni z dobrze rozgrzanym olejem. Smaż wszystko do momentu, aż warzywa się zarumienią.

Następnie dodaj do całości Kmin rzymski z Indii mielony Knorr i smaż jeszcze wszystko przez chwilę. Gdy poczujesz aromat przyprawy, dodaj kostkę Bulionu na włoszczyźnie Knorr, przecier pomidorowy i 2 łyżki wody. Duś do czasu, aż płyn odparuje, a warzywa się połączą. Warzywa odstaw do ochłodzenia.

Dodaj posiekany pęczek kolendry i starty ser. Całość starannie ze sobą wymieszaj.

Gotowy farsz rozsmaruj na plackach tortilli i dokładnie zroluj. Roladki przełóż na suchą patelnię i podgrzej przez kilka minut z każdej strony, tak by się zarumieniły. Po tym czasie zdejmij tortille, pokrój je na mniejsze części i każdą z nich przebij w poprzek wykałaczką.

Przekąskę serwuj na zimno albo ciepło w towarzystwie ulubionego sosu.

