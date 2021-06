Przepisy na grilla. Nietypowe dania z grilla. Zaskocz swoich gości! [PRZEPISY]

Zobaczcie przepisy na nietypowe dania z grilla!

Ziemniaki z grilla. Pieczone ziemniaczki nadziewane suszoną żurawiną z jogurtem greckim [PRZEPIS] Składniki 6 dużych ziemniaków

100 g żurawiny całe owoce Bakalland

10 plasterków boczku

1 czerwona cebula

1 batat

100 ml jogurtu greckiego

szczypiorek

sól i pieprz

1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego Wykonanie

Ziemniaki dokładnie myjemy i nacinamy, wydrążając w nich za pomocą łyżeczki miejsce na farsz. Na patelni podsmażamy drobno posiekaną cebulę, boczek, żurawinę i startego batata. Doprawiamy solą i pieprzem oraz czosnkiem niedźwiedzim (możemy dodać również odrobinę pikantnej lub wędzonej papryczki). Gotowym farszem nadziewamy ziemniaki. Następnie przekładamy je na nagrzany wcześniej ruszt i grillujemy przez ok 40-50 minut, aż zmiękną (najlepiej będą smakować grillowane pod przykryciem). Gotowe ziemniaki najlepiej smakują podane z sosem z jogurtu greckiego, który przyprawiamy solą i pieprzem oraz posiekanym szczypiorkiem. Szaszłyki z krewetek. Grillowane szaszłyki z krewetek w marynacie ze złotych owoców i suszonego mango [PRZEPIS] Składniki 1 opakowanie krewetek (mogą być świeże lub mrożone)

60 g złotych owoców (miechunki peruwiańskiej) Bakalland

70 g mango Bakalland

1 cytryna

1 limonka

1 ząbek czosnku

garść świeżej kolendry

sól i pieprz do smaku

odrobina oliwy

patyczki do szaszłyków

Wykonanie

Na patelni podgrzewamy oliwę z posiekanym czosnkiem, następnie dodajemy złote owoce oraz mango, do których wlewamy sok wyciśnięty z połówek cytryny i limonki. Podsmażamy do momentu uzyskania delikatnego sosu. Dodajemy posiekaną kolendrę oraz sól i pieprz do smaku. Krewetki nadziewamy na patyczki do szaszłyków i delikatnie solimy oraz przed grillowaniem skrapiamy je delikatnie dokiem z cytryny i limonki oraz kilkoma kroplami oliwy. Grillujemy przez ok. 5 minut i polewamy sosem z bakalii. Najlepiej smakować będą z chrupiącą bagietką i masłem czosnkowym. Żeberka z grilla. Żeberka w marynacie z suszonej wiśni z grillowaną kukurydzą [PRZEPIS] 1 kg żeberek

100 g wiśni soczystej Bakalland

100 g żurawiny z sokiem z granatu Bakalland

pół szklanki soku z czarnej porzeczki

kilka ziaren kolorowego pieprzu

2 świeże kukurydze

sól

oliwa



Wykonanie

Na patelni podsmażamy na kilku kroplach oliwy suszoną wiśnię i żurawinę, dodając do nich sok z czarnej porzeczki. W trakcie redukowania sosu dodajemy przyprawy. Do gotowej marynaty, którą wcześniej odrobinę studzimy wkładamy żeberka. Najlepiej żeby marynowały się przez całą noc. Gotowe żeberka grillujemy przez ok 30-40 minut, aż nabiorą rumianego koloru. Do żeberek najlepiej pasować będzie grillowana razem z nimi z odrobiną soli kukurydza. Burger z grilla. Burger z grillowaną piersią z kurczaka i żurawiną [PRZEPIS] Majówkowy grill jest doskonałą okazją do przyrządzenia domowych burgerów. Klasyczny amerykański burger przyrządzamy na wolnym powietrzu w trakcie tzw. barbecue składa się z pszennej bułki, mielonego mięsa wołowego, sałaty, pomidora, ogórka konserwowego i sosu. My proponujemy burgera z soczystej wołowiny ze słodkim sosem żurawinowym.

Składniki (porcja dla 4 czterech osób) sałata

4 bułki do burgerów

kilogram wołowiny

300 g żółtego sera

sól i pieprz

Składniki na dressing

250 g żurawiny Bakalland

1 łyżeczka cynamonu

1 szklanka soku pomarańczowego Wykonanie

Jeszcze przed grillowaniem przygotowujemy sos. W garnku podgrzewamy sok z pomarańczy. Wrzucamy żurawinę i posypujemy cynamonem. Mieszamy. Gotujemy przez 15 minut, aż sos zgęstnieje. Zdejmujemy z ognia i przekładamy do miseczki. Odkładamy do wystygnięcia. Wołowinę przyprawiamy i formujemy z niej burgery. Układamy na ruszcie. Każdą ze stron grillujemy przez 10 minut. Odstawiamy do wystygnięcia. Każdą z bułek przecinamy na pół i kładziemy na grillu. Pozostawiamy na około 2 minuty. Zdejmujemy, gdy pieczywo będzie chrupiące. Układamy na jednej z połówek liść sałaty, smarujemy sosem żurawinowym. Potem układamy gotowe burgery i plastry sera. Ponownie nakładamy sos i liść sałaty. Przykrywamy drugą połówką bułki. Szaszyki z grilla. Szaszłyki z suszoną wiśnią owiniętą bekonem [PRZEPIS] Szaszłyki są gwiazdą prawie każdego grillowania. Zazwyczaj wybieramy kurczaka lub kawałki wieprzowiny, do których dodajemy różne warzywa, które akurat mamy pod ręką. A gdyby tak, wypróbować słodko-słone szaszłyki i połączyć suszoną, soczystą wiśnię z opieczonym, chrupiącym boczkiem? Goście docenią pyszną przystawkę. Składniki 10 plastrów boczku

100 g wiśni soczystej Bakalland

1 limonka

