Przepisy na wigilijne śledzie. Takich śledzi jeszcze nie jadłeś! Oryginalne śledzie na święta Bożego Narodzenia

Śledzie ze śliwką, żurawiną i orzechami włoskimi na świąteczny stół [PRZEPIS]

Wykonanie Suszone śliwki pokroić na mniejsze kawałki i wraz z żurawiną namoczyć w gorącej wodzie przez 10 min do uzyskania miękkości, następnie odcedzić i odstawić do przestudzenia. Cebulę cieniutko pokroić. Płaty śledziowe w miarę możliwości pozbawić skórki i pokroić na kawałki. Posiekać orzechy. Przyprawy pokruszyć lub rozetrzeć w moździerzu. Przygotowane składniki układać w słoiku warstwami delikatnie ugniatając. Układanie zacząć od cebuli, następnie śledzie oprószone przyprawami i świeżo mielonym pieprzem , orzechy, a na koniec żurawinę ze śliwkami. Całość zalać olejem z lnianki tak, aby wszystkie warstwy były zakryte. Zakręcić i odstawić na 24 godziny. Porada Śledzie w zalewie octowej można zastąpić śledziami typu matias, które uprzednio należy namoczyć w wodzie przez co najmniej 3-4 godziny.

Śledzie w przyprawach korzennych z sokiem z mandarynki i z karmelizowaną cebulą czerwoną [PRZEPIS]

Wykonanie

Najpierw należy dać śledziom odcieknąć z oleju. W tym czasie pokroić białą cebulę w cieniutkie piórka, chwilę ją dusić i odstawić do przestygnięcia. Następnie czerwoną cebulę również pokroić w piórka i udusić ją z jednym liściem laurowym, 3 łyżkami przyprawy korzennej. Gdy będzie już miękka, dodać do niej miód oraz sok z mandarynek i gotować do odparowania soku. Tak przygotowaną cebulę odstawić do ostygnięcia. Śledzia pokroić na kawałki wielkości kęsa i obtoczyć w pozostałej przyprawie korzennej.

Śledzie najlepiej jest ułożyć w dużym słoju, ale może być też miska czy garnek. Układać warstwami białej cebuli, śledzi i czerwonej cebuli. Odstawić do lodówki na co najmniej noc. Jedząc starać się zjeść wszystkie warstwy, gdyż wtedy dają najlepszy efekt!

Przepis Moniki Marmuźniak