Przeprojektowany węzeł Kraków-Mistrzejowice nadal czeka na budowę. Kierowcy szybko nim nie przejadą Marcin Banasik

Wojewoda do tej pory nie wydał pozwolenie na budowę przeprojektowanego węzła Kraków-Mistrzejowice. Oznacza to, że ta ogromna inwestycja, która miała zostać oddana kierowcom w drugiej połowie tego roku, opóźni się o około rok. To z kolei oznacza, że planowane w tym roku oddanie do użytkowania ostatniego fragmentu północnej obwodnicy Krakowa i węzła Grębałów, który jest łącznikiem trasy S7 z miejskimi drogami również może się odbyć dopiero w 2025 r.