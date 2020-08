Przetwory. Cukinia z czosnkiem i ziołami na zimę [PRZEPIS]

Przepisem na cukinię na zimę podzielił się z nami Andrzej Łukańko z Krzywaczki.

Składniki

cukinia różnokolorowa (20-30 cm długości)

olej

sól

pieprz

ocet winny

czosnek

opcjonalnie zioła (np. bazylia, rozmaryn, tymianek, lubczyk, itp.)



Wykonanie

Cukinie pokroić na plastry wraz ze skórką o grubości ok. 0,5 cm.

Ułożyć na talerzu i delikatnie posolić.

Rozgrzać olej na patelni i pokrojone i osolone plastry podpiec na lekki kolor jasnobrązowy, ale tak aby plastry się nie rozleciały .

Oleju użyć tyle, aby się nie przypalał, plastry cukinii nie pływały w nim. Gorące plastry cukinii przekładać do słoików różnymi kolorami, przekładając je plasterkami czosnku, oraz opcjonalnie ziołami. Pieprzymy do smaku. W słoiku powstanie ładna „zebra”.

Do napełnionego słoika wlać łyżeczkę octu winnego i ewentualnie uzupełnić świeżym olejem, zostawiając około 1 cm luzu .

Cukinia nasącza się olejem podczas pieczenia,

stąd niewiele trzeba dolewać oleju do słoika lub wcale.

Słoiki zakręcić i pasteryzować około 15 minut w wodzie w temperaturze około 100 stopni.