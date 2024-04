Przez 16 lat górował nad Nową Hutą. Pół wieku temu w Alei Róż stanął pomnik Lenina

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych mieszkaniec Nowej Huty miał szansę przejść spod pomnika Lenina aleją Lenina do Huty imienia Lenina, żeby zobaczyć popiersie Lenina.

Odlany z brązu pomnik autorstwa rzeźbiarza prof. Mariana Koniecznego - ówczesnego rektora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - uroczyście odsłonięto 28 kwietnia 1973 roku. W uroczystościach wzięli udział m.in. ambasador ZSRR Awierkij Aristow oraz wicepremier Piotr Jaroszewicz, a także około 50 tys. robotników przywożonych do Nowej Huty autokarami z najdalszych zakątków Polski.

Pomnik nie spotkał się z przychylnością mieszkańców, nocą z 17 na 18 kwietnia 1979 r. monument został uszkodzony po podłożeniu ładunku wybuchowego. Eksplozja byłą na tyle duża, że powybijała szyby w oknach okolicznych mieszkań, Leninowi zaś uszkodziła... piętę. Mniej spektakularnych wyrazów sprzeciwy wobec obecności "wodza" było jednak na tyle dużo, że w pobliżu Lenina stanęła budka milicyjna, pomnika musiał strzec przez całą dobę funkcjonariusz.

Ostatecznie pomnik usunięto dziesięć lat później, nocą 10 grudnia 1989 roku. Najpierw zdemontowany pomnik trafił do fortu we Wróblowicach, a następnie został odsprzedany za cenę złomu szwedzkiemu milionerowi Bengtowi Erlandssonowi, który umieścił go w parku rozrywki High Chaparral Theme Park.