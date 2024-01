Puszcza Niepołomice - Bruk-Bet Nieciecza. Test dla napastnika, powrót do gry Kewina Komara. Zobaczcie zdjęcia

Kondrakow to piłkarz, który w ubiegłym roku grał w Bułgarii, w Pirinie Błagojewgrad, jesienią strzelił w tamtejszej ekstraklasie jedną bramkę. Tym występem w Staniątkach raczej nie zbliżył się do angażu w niepołomickim klubie.

W pierwszej połowie pierwszy raz od 26 sierpnia zobaczyliśmy na boisku Kewina Komara. Nie wgłębiając się w jego historię, którą pewnie każdy kojarzy, odnotujmy po prostu, że kontuzję ręki wyleczył, a na boisku czuje się pewnie, głośno dyrygował obrońcami. W tym momencie to on jest numerem 1 w bramce Puszczy, nie ma pewności, że Oliwier Zych jeszcze wróci do niepołomickiego klubu po rekonesansie dokonywanym przez Aston Villę.

W Bruk-Becie Termalice nie było piłkarzy nowych ani sprawdzanych, zagrali wyłącznie ludzie z dotychczasowej kadry. Trener Mariusz Lewandowski po I połowie zmienił całą jedenastkę. Jutro przed jego ekipą kolejny sparing, z Siarką Tarnobrzeg w Niecieczy.