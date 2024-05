Puszcza Niepołomice chce skorzystać na frustracji Pogoni Szczecin

- Presja w sporcie jest zawsze – mówi Tułacz. - Towarzyszy nam, szczególnie na tym poziomie zawodowym, w momentach w których osiągamy, bądź nie, dane cele. Podchodzimy do tego spokojnie. Mamy ogromną przyjemność z tego, że funkcjonujemy na poziomie ekstraklasowym, sprawiając w wielu meczach dużo trudności rywalom i mając z tego tytułu satysfakcję. Emocje są zawsze i tak powinno być, bo to jest esencją sportu. Tak to postrzegamy. Na pewno jakaś presja jest, ale chciałbym, by ten stres był mobilizujący, a nie paraliżujący i pracujemy nad tym. Tak, by motywować się pozytywnie do wszystkiego, co nas otacza, patrząc przede wszystkim na siebie, a nie na kogoś innego. Niech każdy robi swoje, bo my jako Puszcza robimy swoje.