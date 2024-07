Puszcza Niepołomice nie przegrywa w sparingach

Grano w Woli Chorzelowskiej, gdzie Puszcza przebywa na kilkudniowym zgrupowaniu, już trzecim podczas letniej przerwy, a ŁKS je kończy.

Tym razem Puszcza nie testowała żadnego nowego zawodnika. Trener Tomasz Tułacz postawił na zgranie. Jak zwykle niepołomiczanie zagrali bardzo dobrze w obronie i znów nie stracili bramki. W pięciu meczach kontrolnych stracili tylko dwa gole.

Okazji było jak na lekarstwo, ale w 36 min przed ogromną szansą na bramkę stanął Patryk Stępień. Po wrzutce Blagaicia i zgraniu piłki głową przez Dawida Szymonowicza mógł z bliska strzelić do siatki, ale chybił. To była najgroźniejsza szansa niepołomiczan na zdobycie gola przed przerwą.

Po niej uderzał Lee Jin-hyun, ale bez kłopotu złapał piłkę Łukasz Bomba. Kevin Komar praktycznie nie był niepokojony, jego zmiennik Michał Perchel nie musiał interweniować, ale po strzale Huseina Balicia, piłka odbiła się od poprzeczki. Gdyby nawet wpadła do siatki, to i tak był spalony. Aktywny był Lee. Przejął piłkę po złym podaniu obrońcy do bramkarza, ale z ostrego kąta nie zmieścił jej w siatce. Strzelał też Mateusz Radecki, ale niecelnie. Z kolei w 88 min po dograniu z rogu główkował Patryk Kieliś, ale pomylił się nieznacznie.