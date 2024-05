Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice. "Żubry" dokonały wielkiej rzeczy, zostają w ekstraklasie. Na dodatek w tabeli wyprzedziły Cracovię

Kibice Puszczy Niepołomice mieli wielkie powody do zadowolenia. Puszcza nie dość, że utrzymała się w ekstraklasie, to wygrała ostatni mecz - z Piastem Gliwice 1:0.

Puszcza Niepołomice napisała nieprawdopodobną historię. Skazywany na spadek beniaminek utrzymał się w ekstraklasie,

Dla Puszczy był to bardzo ważny mecz. By nie oglądać się na wyniki innych drużyn (8 z 9 meczów zaczęło się o godz. 17.30, opóźnione było tylko spotkanie w Częstochowie) i nie drżeć o utrzymanie, musiała wygrać. Jak się bardzo szybko okazało, nie musiała nawet tego robić.

W przedmeczowych rozważaniach trzeba było uwzględnić to, że było bardzo daleko było do tego, by spadła z ekstraklasy, ale matematycznie wszystko było jeszcze możliwe. Od razu zaznaczmy, przy zbiegu nieprawdopodobnych okoliczności, takich jak wygrana Korony w Poznaniu i Warty w Białymstoku. Jak pokazało życie, szczególnie w Białymstoku, w starciu z przyszłym mistrzem Polski Warta była bezradna.

Do składu Puszczy wrócił po pauzie za kartki Kamil Zapolnik, zabrakło natomiast Jordana Majchrzaka, z powodu nadmiaru kartek.

Puszcza od razu wzięła sprawy w swoje ręce – już w 2 min strzelał Wojciech Hajda i po jego strzale piłka nieznacznie minęła bramkę. Z czasem Piast otrząsnął się z przewagi gospodarzy. W 11 min groźną akcję przeprowadził na prawym skrzydle Arkadiusz Pyrka – podał na środek pola bramkowego do Michaela Ameyawa, a ten strzelił koło słupka. W tym czasie Warta przegrywała już w Białymstoku 0:2 więc musiałaby strzelić trzy gole, by wyprzedzić Puszczę. To była mission impossible...