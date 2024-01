Puszcza Niepołomice. Tomasz Tułacz o bramkarzach. Co z testowanym napastnikiem?

Spotkania odbyły się w Staniątkach. Zaczynając od meczu z Bruk-Betem: w bramce w I połowie zobaczyliśmy Kewina Komara i był to jego pierwszy występ od 26 sierpnia 2023 roku, od czasu odniesienia festynowej kontuzji. Konkretnie - złamania palca w ręce.

- Kewin wrócił do treningów, w tym meczu wypadł całkiem nieźle - ocenił trener Puszczy. I dodał: - Czekamy na decyzję Aston Villi. Myślę, że na dniach zapadnie.

Tu już mowa o Oliwierze Zychu, piłkarzu wypożyczonym przez Puszczę właśnie z angielskiego klubu. Trenuje teraz z Aston Villą, która ma określić, czy będzie potrzebować zawodnika wiosną u siebie.

Tułacz: - Oczywiście chciałbym, żeby Oliwier do nas wrócił. On i Komar to byłaby mocna rywalizacja. A do tego Wróblewski czy Piechota. Wszyscy młodzieżowcy.