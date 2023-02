Puszcza Niepołomice. Zima storpedowała próbę generalną przed wznowieniem rozgrywek I ligi

Dla wicelidera I ligi miała być to próba generalna przed wznowieniem rozgrywek. Zima jednak przypomniała, że nie jest optymalną porą roku do gry w piłkę.

- Mieliśmy grać na boisku naturalnym. Walczyliśmy o to, bo najpierw mecz został przełożony z soboty na niedzielę, próbowano odśnieżać boisko, a jest podgrzewane. Summa summarum doszliśmy ze Słowakami do wniosku, że nie ma co ryzykować. W naszym przypadku także przejazdu, który z trzech godzin w jedną stronę na pewno w tych warunkach znacznie by się wydłużył – wyjaśnia szkoleniowiec Puszczy.

Zamiast sparingu, piłkarze mieli trening. Od środy zespół trenuje na naturalnej płycie, zajęcia odbywały się w Podgrabiu, wiadomo jednak, jaki jest obecnie stan trawiastych boisk.