Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2021. Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią akademicką w Polsce

Tuż po godz. 24 w nocy z 21 na 22 czerwca opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021. Według tego rankingu Uniwersytet Jagielloński jest najlepszą uczelnią akademicką w Polsce, osiągnął stuprocentowy wskaźnik rankingowy. UJ po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu. Najstarsza polska uczelnia minimalnie wyprzedza Uniwersytet Warszawski, który traci do lidera niespełna 1 punkt proc. Warto przypomnieć, że od pierwszych edycji rankingu walkę o pozycję lidera toczą właśnie Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, raz po raz zmieniając się na pierwszym miejscu lub zajmując je ex aequo.

- Pierwsze miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego w tegorocznym rankingu jest dla mnie oczywiście źródłem satysfakcji i dumy. Sukces naszej uczelni przyjmuję z tym większą radością, że udało się go osiągnąć w czasie trudnym i niezwykle wymagającym. Mijający rok akademicki upływał przecież na wszystkich polskich uczelniach w cieniu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na wyzwania związane z wejściem w tę całkiem nową dla nas rzeczywistość musieliśmy zareagować niemal z dnia na dzień, tworząc, często od podstaw, narzędzia i procedury, dzięki którym możliwe było zachowanie ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzecz jasna przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nie mam wątpliwości, że tego wielkiego przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wysiłki wszystkich członków naszej wspólnoty: nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wyróżnienie Perspektyw pragnę wobec tego z wdzięcznością zadedykować właśnie im - skomentował prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy , Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Wśród uczelni niepublicznych tradycyjnie na pierwszym miejscu znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, a Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej to najlepsza publiczna uczelnia zawodowa.

Z kolei w Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków (w stosunku do poprzedniego roku doszedł kierunek o bezpieczeństwie). Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu jest Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 23. Za nim znalazła się Politechnika Warszawska (17 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków - a rok temu było ich 14). UJ oferuje najlepsze kształcenie na kierunkach: administracja, analityka medyczna, biologia (mgr; ex aequo z UW), biotechnologia (ex aequo z UW), chemia, dietetyka, farmacja, filozofia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo (ex aequo z UW) i zdrowie publiczne. Natomiast krakowska AGH może się poszczycić tym, że prowadzi najlepsze studia na kierunkach: fizyka techniczna, górnictwo i geologia oraz mechatronika.