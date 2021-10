Raport COVID 19. Znów ponad 8 tys. zakażeń. Czwarta fala pandemii wyprzedziła wszystkie prognozy. Dane z czwartku, 28 października GROM, PAP

Jeszcze w połowie października minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawiał prognozy, według których pod koniec października miałoby być ok. 5 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Czwarta fala przybiera jednak znacznie szybciej. W czwartek poinformowano o 8378 przypadkach nowych zakażeń koronawirusem. To znów znaczący skok w porównaniu do poprzedniego tygodnia (5592). Zmarło 101 osób.