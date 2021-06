Raport o stanie zieleni w Krakowie. Mało zasadzonych drzew, brak nowych użytków ekologicznych. Radni miejscy komentują

Michał Drewnicki, radny miejski PiS, uważa, że 10 hektarów to i tak więcej niż wszyscy się spodziewali. - Natomiast równocześnie trzeba zwrócić uwagę, jak dużo zielonych terenów zostało ochronionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ok. 30 proc. Krakowa wciąż takich planów nie ma, zieleń nie jest tam chroniona, a więc stanowi łakomy kąsek dla deweloperów. W kontekście tego, co możemy utracić, wykupione 10 hektarów może nie robić wrażenia - mówi Drewnicki.