Ratować życie poprzez oddawanie krwi można wszędzie. Tym razem można ją ofiarować w Kopalni Soli "Wieliczka". Akcja odbędzie się 4 lipca Aleksandra Łabędź

O tym jak cenna jest każda kropla krwi nie trzeba chyba nikomu przypominać. Nie można jej przecież wyprodukować ani kupić. To co jednak można zrobić, to ją ofiarować. Najbliższa okazja by to zrobić będzie miała miejsce już w czwartek, 4 lipca w Kopalni Soli "Wieliczka". Tego dnia w szybie "Regis" odbędzie się kolejna odsłona akcji "Podaruj krew, podaruj życie". Zbiórka odbędzie się w godzinach od 9.00 do 16.00. Na każdego krwiodawcę będzie czekał również wyjątkowy upominek. Tym razem będzie to bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej i oczywiście posiłek regeneracyjny.