Reel Rock 18 - pokaz słynnych filmów wspinaczkowych 22 maja w krakowskim Kinie Pod Baranami

Od 2005 roku seria filmów wspinaczkowych Reel Rock opowiada piękne historie o wybitnych sportowcach i ich osiągnięciach. Twórcy tej kolekcji – Josh Lowell, Peter Mortimer i Nick Rosen – mają na koncie takie pełnometrażowe tytuły, jak "Buntownicy na krawędzi", "The Dawn Wall" oraz "The Alpinist".

W filmie "With My Heart" (reż. Andrea Cossu) japoński wspinacz Sachi Amma mierzy się z mitycznym szczytem Mount Mizugaki. "Jestem zwyczajnie poruszony, zachwycony i składam ukłon temu cudowi" - mówił sportowiec na koniec tej niezwykłej wyprawy. Ze szczególną górą mierzą się również znani alpiniści Josh Wharton i Vince Anderson, którzy w filmie "Jirishanca" (reż. Josh Lowell, Peter Mortimer) podejmują próbę wejścia na tytułowy sześciotysięcznik w Andach Peruwiańskich.

"Climbing Never Die" (reż. Matt Groom, Nick Rosen) to poruszająca opowieść o pasji i patriotyzmie, osadzona w ogarniętej wojną Ukrainie. "Sport i polityka są ze sobą powiązane, niezależnie od tego, jak bardzo chcemy udawać, że tak nie jest" - zauważa twórca filmu, Matt Groom. "Yeah, Buddy" (reż. Josh Lowell) to wspaniała historia o wspinaniu na nadmorskie skały oraz spotkaniu dwóch sportowych pokoleń: młodej adeptki Angie Scarth-Johnson i doświadczonej mistrzyni Hazel Findlay.

