Trudne decyzje w czasach pogardy. Pokaz filmu "Biała odwaga" i spotkanie z Marcinem Koszałką 12 marca w Kinie Pod Baranami

Opaska na depresję - to może być przełom!

Bracia - uwikłani w historię, zmuszeni do najtrudniejszych wyborów, kochający tę samą kobietę - będą musieli podjąć decyzję, która wpłynie nie tylko na ich osobiste losy, ale i przyszłości całego regionu.

Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę.

Nakręcona z ogromnym rozmachem "Biała odwaga" to najnowszy film Marcina Koszałki, autora "Czerwonego pająka". To zrealizowana z dbałością o szczegóły porywająca opowieść o mrocznych epizodach z wojennych dziejów Podhala. Obok kunsztownych kostiumów i pieczołowicie odtworzonej scenografii uwagę przykuwają zapierające dech zdjęcia tatrzańskich krajobrazów. Odpowiadał za nie rozbudowany pion reżysersko-operatorski, złożony z doświadczonych ludzi gór.

Reżyser, współautor scenariusza i autor zdjęć Marcin Koszałka to taternik i alpinista, autor zdjęć górskich Marcin Polar jest taternikiem i grotołazem, a nad bezpieczeństwem filmowców i ekipy czuwał alpinista Andrzej Marcisz, który pracował również nad koncepcją zdjęć do sekwencji górskich i wspinaczkowych. Konsultantem do spraw gwary był Jan Karpiel-Bułecka - muzyk, architekt, popularyzator folkloru górali podhalańskich.