Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami. Takiego batalistycznego widowiska jeszcze w Sękowej nie było. Z wielu oczu popłynęły łzy wzruszenia

Przyjechali z sąsiednich powiatów, ale też zza granicy. Jedni z Przemyśla, drudzy z Gdańska. Wszyscy w jednym celu: wziąć udział w kolejnej rekonstrukcji Bitwy pod Gorlicami, która sięga swoją historią 2011 roku. Wtedy organizatorom przyświecał jeden cel: przypomnieć, że to właśnie na ziemi gorlickiej rozegrały się wydarzenia, które miały decydujący wpływ na kształt ówczesnej Europy.

Z czasem historyczne przedsięwzięcie rozrastało się. Do Sękowej zaczęło przyjeżdżać coraz więcej grup. Doszło do tego, że większość dostosowywała swój kalendarz do terminu widowiska w Gorlickiem. Z czasem zapadła decyzja o przeniesieniu rekonstrukcji z terenów sportowych na łąki dokładnie naprzeciwko. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej. I to był strzał w dziesiątkę, bo pagórkowaty teren doskonale sprawdził się jako scenografia. Zmienił się też scenariusz – zaczęło pojawiać się coraz więcej nawiązań nie tylko do walk sprzed stu lat, ale też zupełnie współczesnych. Choćby tych zza wschodniej granicy, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę.