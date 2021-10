Rekordowe lato w Małopolsce. Tłumy w Tatrach, Pieninach, Wieliczce. Takich danych jeszcze nie było

Letni sezon w Małopolsce – choć oficjalnie przypada na lipiec i sierpień – można powiedzieć, że nadal się nie skończył. Wystarczy zobaczyć na to co dzieje się w Tatrach czy Pieninach w weekendy. Piątek, sobota i niedziela – o ile słoneczna pogoda dopisuje – to najazdy turystów na popularne ośrodki turystyczne. Zakopane także w ostatni weekend było oblężone – a co za tym idzie – tłum również był na górskich szlakach. Pod Giewontem w sobotę rano – choć był to dość chłodny poranek (minus 2 stopnie) – przed wejściami na górskie szlaki ustawiały się długie kolejki. By wejść na szlak prowadzący na Halę Gąsienicową, trzeba było odstać kilkadziesiąt minut. Oczekiwanie do wyjazdu na Kasprowy Wierch było jeszcze dłuższe. Podobne tłumy były w Pieninach. W sobotę, by wejść na platformę widokową na Trzech Koronach, trzeba było odstać pod szczytem ok. 45 minut. Takiej sytuacji w polskich górach w październiku nie było jeszcze nigdy.