Rekordowe lato w Tatrach. W wakacje w polskie góry weszło aż 2 mln turystów

TPN podsumował wstępnie zakończone wakacje. - Z naszych wstępnych szacunków wynika, że w sierpniu do Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 800 tys. osób. Ta liczba nie obejmuje wejść do Doliny Chochołowskiej, którą zarządza Wspólnota Leśna Ośmiu Wsi w Witowie, a także wjazdów koleją linową na Kasprowy Wierch. Jest to absolutny rekord. Nie było jeszcze w historii parku takiej frekwencji – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.

Wraz z Kasprowym Wierchem i Chochołowską TPN szacuje, że w sierpniu w Tarach było na pewno ponad milion osób. - Szacujemy to na podstawie lipca. W pierwszym miesiącu wakacji w sumie w Tatry weszło 987 tys. osób. To dane także z wjazdem kolejką na Kasprowy Wierch, jak i z wejściami do Doliny Chochołowskiej – mówi Ziobrowski.