Remonty i korki w Krakowie. Wyłączony parking na Górce Narodowej, remont Turowicza - to nowości wśród utrudnień

Parking Górka Narodowa P+R będzie wyłączony z użytkowania, remont i zawężenie na ulicy Turowicza - to kolejne złe wiadomości dla kierowców w rozkopanym remontami na wakacje Krakowie. Przypomnijmy, że już mamy spory kocioł w rejonie ulic Kościuszki, Zwierzynieckiej i Alej Trzech Wieszczów. Zawężono też jezdnię na moście Grunwaldzki. Do tego dochodzą cięcia w komunikacji miejskiej i wyłączenie pętli Mistrzejowice. A nadchodzą utrudnienia w rejonie Filharmonii Krakowskiej. Czy Kraków to wytrzyma?

Parking Górka Narodowa P+R będzie wyłączony z użytkowania

Od środy, 3 lipca, od godz. 22.00 do niedzieli, 7 lipca obowiązuje zakaz wjazdu oraz parkowania na P+R Górka Narodowa. Na parkingu będą prowadzone prace porządkowe oraz konserwacyjne.

Prace konserwacyjne na ul. Turowicza

W najbliższy poniedziałek, 8 lipca br. od ok. godz. 09.00 rozpoczniemy prace konserwacyjne przy ekranach akustycznych w ciągu ul. Turowicza (wschodnia strona ulicy, kierunek centrum) – od ul. Przykopy do ul. Pala Telekiego. Roboty wiązać się będą ze zmianami w organizacji ruchu.

Roboty w ciągu ul. Turowicza prowadzone będą odcinkowo. W trakcie ich realizacji, kierowcy jadący w kierunku centrum będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu. Na długości prowadzonych prac obowiązywać będzie również ograniczenie prędkości do 40km/h. Planowany termin zakończenia zadania to 26 lipca br.

Kocmyrzowska

Trwa rozbudowa ulicy Kocmyrzowskiej na odcinku od węzła Grębałów do skrzyżowania z ulicą Bukszpanową. Na wysokości ulicy Darwina, która jest zamknięta dla ruchu, wykonawca prowadzi roboty związane m.in. z torowiskiem do Wzgórz Krzesławickich. Są szanse, aby jeszcze jesienią tego roku tramwaje dojechały po nowych torach do przystanku Jarzębiny.

Kolejny etapy prac na alei Solidarności

Przed nami kolejne etapy prac na remontowanej alei Solidarności. Już 4 lipca rozpocznie się wymiana nawierzchni na odcinku od strony parku Szwedzkiego. Tego dnia ekipy brukarskie pojawią się także na fragmencie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bulwarową a skrzyżowaniem z ul. Orkana i Struga.

Prace brukarskie od strony parku Szwedzkiego dobiegają końca. 4 i 5 lipca drogowcy będą wymieniać tam nawierzchnię jezdni. Obowiązywać będzie połówkowe zwężenie, a także zakaz zatrzymywania się.

Roboty bitumiczne w zakresie parkingów wykonawca zrealizuje 8 lipca. Wtedy też planowane jest zakończenie całości prac na tym fragmencie. 4 lipca drogowcy rozpoczną prace na kolejnym fragmencie al. Solidarności. Ekipy brukarskie pojawią się między skrzyżowaniem z ul. Bulwarową a skrzyżowaniem z ul. Orkana i Struga. Możliwe lokalne zwężenia.

Przypomnijmy, że zakres remontu nakładkowego na al. Solidarności został poszerzony. Na polecenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego prace objęły całość drogi, a nie jak pierwotnie planowano – tylko wybranych odcinków jezdni. Docelowo wyremontowany zostanie odcinek od pl. Centralnego do ul. Bulwarowej. Zakończenie remontu zaplanowano na koniec września. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma zabezpieczone środki na połączenie nakładkami dwóch skrzyżowań, tj. ul. Struga z al. Przyjaźni (w kwocie 1,1 mln zł).

Nowa organizacja ruchu na moście Grunwaldzkim

Do końca czerwca trwały prace w zakresie wdrażania nowej organizacji ruchu na moście Grunwaldzkim. Ekipy zajmowały się tam zarówno oznakowaniem poziomym, jak i pionowym. Oficjalnie od 1 lipca możliwy jest przejazd na nowych zasadach.

Ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, że most Grunwaldzki bezpiecznie posłuży mieszkańcom maksymalnie do 2038 roku. Docelowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie zupełnie nowa przeprawa łącząca Stare Miasto i Dębniki.

Aby jednak tak się stało i przeprawa posłużyła jeszcze kilkanaście lat, niezbędne jest wykonanie prac remontowych oraz wdrożenie nowej, stałej organizacji ruchu, która ją odciąży. Nowa, stała organizacja ruchu polega na ograniczeniu tonażu do 7,5 tony oraz wyłączeniu z ruchu samochodowego skrajnego pasa jezdni, od strony Wawelu i przeznaczenia go pod ścieżkę rowerową. Jest więc taka sama, jak ta która funkcjonowała na moście kilka lat temu. Będzie ona obowiązywała do czasu wybudowania nowej przeprawy.

Jednocześnie trwają przygotowania do remontu mostu. Pod koniec maja Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał firmę, która opracuje projekt prac remontowych oraz pozyska niezbędne decyzje do jego wykonania. Zgodnie z umową, ma na to czas do marca przyszłego roku.

Dopiero po opracowaniu dokumentacji, ZDMK zaplanuje ogłoszenie przetarg na przeprowadzenie prac remontowych. Będzie to na przełomie II i III kwartału 2025 r. Obejmą one na pewno wymianę nawierzchni jezdni i torowiska oraz naprawę płyty żelbetowej. Przy okazji, przebudowany zostanie również ciepłociąg. Dokładny zakres koniecznych do wykonania prac, poznamy po przygotowaniu projektu.

Kościuszki, Zwierzyniecka

Trwają prace na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Filharmonia – Salwator. W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana będzie przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł. W cieniu przebudowy ul. Zwierzynieckiej, w połowie lipca br. ruszą prace przy wymianie zwrotnic i łuków torów na skrzyżowaniu przy Filharmonii. Zostanie wymieniony fragment torowiska, po którym aktualnie nie jeżdżą tramwaje, z powodu przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki. Dla kierowców, oznacza to nieznaczną zmianę w organizacji ruchu – na ul Straszewskiego. Przejazd od strony Wawelu w stronę Collegium Novum oraz w odwrotnym kierunku będzie możliwy z korektą pasów, w formie łuku pod Filharmonią z odchyleniem w stronę ul. Franciszkańskiej. Taka sytuacja będzie miała miejsce do końca wakacji. Wtedy też, zgodnie z deklaracją wykonawcy będzie oddana do użytku, także dla kierowców ul. Zwierzyniecka. Podczas prac przy Filharmonii tramwaje będą jeździć tak jak dotychczas, czyli z ul. Franciszkańskiej w Straszewskiego i w odwrotnym kierunku.

