Re-Plast Unia Oświęcim zorganizuje silnie obsadzony turniej. Będzie cała krajowa czołówka, uświetni 75-lecie klubu Jerzy Zaborski

Zakończył się pierwszy etap przygotowań do Re-Plast Unii Oświęcim do nowego sezonu w hokejowej ekstraklasie. Po powrocie z urlopów oświęcimianie będą gospodarzem turnieju (od 12 do 15 sierpnia 2021), uświetniającego jubileusz 75-lecia klubu z Chemików.