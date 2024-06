Rodzinny Rajd Rowerowy w Oświęcimiu. W barwnym peletonie jechało ponad 1200 rowerzystów. ZDJĘCIA

Barwny peleton przejechał z Oświęcimia do Poręby Wielkiej i z powrotem

Rajd rozpoczął się na stadionie MOSiR-u. Do udziału zgłosiło się łącznie ponad 1200 rowerzystów od najmłodszych dzieci do seniorów. Dla wielu był to już kolejny udział w rajdzie.

Ponad 1200 rowerzystów jechało w barwnym peletonie w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Oświęcimiu Bogusław Kwiecień

- Bardzo lubimy tę imprezę. W tym roku jesteśmy już chyba po raz 17. Z reguły jedziemy w gronie znajomych - powiedziała przed startem Anna Płonka z Oświęcimia.

Na trasę wyruszyły całe rodziny, także z najmłodszymi dziećmi w wózkach. Niektórzy zabrali na tę eskapadę czworonożnych pupili. Wyprawę poprzedziła rozgrzewka.

- Półmetek rajdu wyznaczono w Porębie, skąd po przerwie uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną do Oświęcimia - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, który był organizatorem.

Meta była także na stadionie MOSiR-u. Tutaj na rowerzystów czekały dodatkowe atrakcje w postaci konkursów z nagrodami. Był także ciepły posiłek.

Więcej zdjęć: