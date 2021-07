Role i postrzeganie kobiet w polskim i japońskim społeczeństwie. Nowa wystawa w muzeum Manggha

Na te pytania spróbowały odpowiedzieć polskie i japońskie ilustratorki w ramach organizowanego przez Fundację The Spirit of Poland projektu „Inner Strength. The Women of Poland and Japan”. Wystawę ich prac będzie można oglądać od 16 lipca do 19 września w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały artystki z Polski i Japonii. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną powstałe w ramach projektu grafiki, ilustracje i ceramika, jak również film pokazujący różne interpretacje i definicje wewnętrznej siły.

Prace pokazane na wystawie zbierają różne spostrzeżenia na temat bycia kobietą we współczesnym świecie. Artystki odsłaniają przez nami świat tradycji, przesądów, trudów życia codziennego czy pracy, pokazują jak działają, i co je motywuje. Poruszając problemy jakich doświadczają, obalają stereotypy i przypisane im społeczne role, dotykając bardzo aktualnych tematów.