Rozbiórka spalonej hali miejskiego archiwum. Ile dokumentów ocalało?

Jak przekazuje Fryczek, stan wydobywanych dokumentów jest, co jego zdaniem oczywiste, niezwykle zróżnicowany, począwszy od akt całkowicie spopielonych, a skończywszy na aktach wprawdzie zalanych, ale nie uszkodzonych poprzez ogień, stąd też konieczna jest ich segregacja. - Szacujemy, że ilość "względnie" zachowanych akt, które mogą podlegać dalszemu zabezpieczeniu, to będzie niespełna 20 proc. Na chwilę obecną część już przesegregowanych akt kategorii A została przekazana do odpowiednich zamrażarek do Archiwum Narodowego w Krakowie - dodaje sekretarz.