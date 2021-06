Rozdano nagrody polskiego przemysłu filmowego Orły za rok 2020. Kto znalazł się w gronie laureatów?

To jednak nie "Zabij to i wyjedź z tego miasta" okazało się najbardziej uhonorowaną produkcją gali. Siedem Orłów powędrowało w ręce twórców filmu “25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Jan Holoubek otrzymał Orła za Najlepszą Reżyserię oraz w kategorii Odkrycie Roku, Agata Kulesza za Najlepszą Główną Rolę Kobiecą, Piotr Trojan za Najlepszą Główną Rolę Męską, Jan Frycz za Najlepszą Rolę Drugoplanową, Rafał Listopad za Montaż, a Liliana Gałązka i Mirela Zawiszewska za Najlepszą Charakteryzację.

Grająca w “Jak najdalej stąd” Kinga Preis wyróżniona została Orłem za Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą. Polska Akademia Filmowa nagrodziła Tadeusza Nalepę Orłem za Najlepszą Muzykę (“Zabij to i wyjedź z tego miasta”), Franciszka Kozłowskiego za Najlepszy Dźwięk (“Zabij to i wyjedź z tego miasta”). Michał Englert (“Śniegu już nigdy nie będzie”) i Piotr Sobociński jr (“Jak najdalej stąd”) ex aequo za Najlepsze Zdjęcia. Nagrodę za Najlepszą Scenografię otrzymał Christopher Demuri oraz Lech Majewski (“Dolina Bogów”), a za Najlepsze Kostiumy - Katarina Strbova-Bielikova (“Szarlatan”).