Rozgrzewająca zupa krem z czosnku z dodatkiem papryczek chili [PRZEPIS]

Zupy czosnkowe nie cieszą się w Polsce popularnością. A szkoda – są zdrowe i pożywne. Spróbujcie kremowej zupy czosnkową naszej Czytelniczki Katarzyny Kośmider, a z pewnością Wam posmakuje.

Składniki dla 4 osób

5 główek czosnku

biała część pora

1 cebula

1 papryczka chili

2 łyżki oleju roślinnego do smażenia

1 średnia marchewka

1 średnia pietruszka

1 średni ziemniak

2 listki laurowe

3 - 4 ziarenka ziela angielskiego

5 - 6 ziarenek pieprzu

sól, pieprz do smaku

2-3 łyżki śmietany 18% (do zabielenia zupy)

natka pietruszki (do posypania)

Wykonanie:

Przesmażyć na oleju pokrojonego w krążki pora, cebulę posiekaną w piórka, obrane i posiekane na mniejsze kawałki ząbki czosnku oraz drobno posiekaną papryczkę chili.

Przełożyć usmażone warzywa do garnka, dodać obranego i pokrojonego na mniejsze kawałki ziemniaka, marchewkę i pietruszkę, liście laurowe, ziarenka ziela angielskiego i pieprzu. Zalać wodą, na około 2-3 cm nad poziom warzyw. Lekko posolić.

Gotować zupę do czasu, aż warzywa będą miękkie, następnie zblendować zupę na krem.

Zabielić zupę odrobiną śmietany, doprawić do smaku solą i pieprzem.

Zupę podawać z grzankami posypaną posiekaną natką pietruszki.