Rozmowa o feminatywach w Bibliotece Kraków. Kolejna odsłona cyklu „Słowa z Krakowa"

Żeńskie formy gramatyczne wciąż budzą kontrowersje. Stosować czy nie? Jak tworzyć i jak sobie z nimi radzić?

Spotkanie poświęcone feminatywom nie mogło się obejść bez kobiet. Gościem - czy gościnią? - specjalnym będzie prof. Magdalena Smoczyńska, psycholingwistka, specjalistka w dziedzinie rozwoju językowego dzieci. "Słowa z Krakowa" poprowadzą dr Agnieszka Staniszewska-Mól, językoznawczyni, dyrektorka Biblioteki Kraków oraz dr Artur Czesak, językoznawca i dialektolog znany z „Wyczesanych rozmów” emitowanych na antenie Radia Kraków.

"Chcemy poprzyglądać się słowom wędrującym po Krakowie, ale i po innych częściach Polski. Słowom, które w innych regionach mają swoje leksykalne bliźniaki albo wręcz wieloraczki. Kotlet – to po prostu kotlet dla całej polskojęzycznej ludzkości? Oczywiście że nie, większość krakowian teraz szybko odpowie, ale o jaki kotlet chodzi, bo to przecież od tego wszystko zależy! Albo taka zastrugaczka – oj, ta to dopiero ma alternatywną konkurencję! Warto też sobie uzmysłowić, że w wielu (ba! w większości) polskich sypialni nie ma nakastlika, ale jest… no coś tam jest" - zapowiada swój projekt Biblioteka Kraków.