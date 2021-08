Rozwiązywanie zagadek katedry wawelskiej. Konserwatorzy i archeolodzy w dwóch kaplicach [ZDJĘCIA]

W kaplicy króla Jana Olbrachta przez dwa lata mają trwać gruntowne prace konserwatorskie. Na początek specjaliści chcą dostać się na strych nad kaplicę (właz jest od strony dachu), by zweryfikować brak obecności w tej chwili otworów wentylacyjnych, które najpewniej kiedyś istniały, a zostały zaślepione.

- Będzie to też okazja - mam nadzieję - by zobaczyć, jak wygląda wątek ceglany sklepienia. Może to posłużyć stwierdzeniu, czy jest on jednorodny, czy też da się tam wyróżnić jakieś fazy. I może uda się ostatecznie rozstrzygnąć, czy sklepienie rzeczywiście jest XIV-wieczne, czy jest elementem pierwotnego sklepienia kaplicy Jana Grota, czy zostało ono w jakiś sposób przekształcone w momencie adaptacji na kryptę królewską początkiem XVI wieku - mówi dr Ignacy Jakubczyk, konserwator dzieł sztuki, kierownik prac. Kaplica Jana Olbrachta powstała bowiem z podzielenia XIV-wiecznej, gotyckiej kaplicy biskupa Grota po 1501 r., zajęła jej zachodnią część.