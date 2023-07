Rusza kolejna edycja częściowo „uzdrowionego” Budżetu Obywatelskiego. Do wydania 4 mln złotych

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy, którzy głosują na poszczególne projekty. Taką możliwość sądeczanie mają już od ośmiu lat.

Budżet Obywatelski Nowego Sącza to jeden z często pojawiających się w debacie publicznej tematów. Wątpliwości co do niego mieli nie tylko mieszkańcy, ale również radni, którzy ich imieniu podejmowali inicjatywy, których celem było jego „uzdrowienie”.

Zdaniem niektórych, w Nowym Sączu dochodzi bowiem do wielu nieprawidłowości, które psują jego idee. Dokładnie przyjrzeć się tematowi, a potem wprowadzić odpowiednie zmiany w jego regulaminie postanowiło kilku sądeckich radnych. Propozycje radnego Hojnora, Fecko oraz radnych klubu PiS na czele z Michałem Kądziołką trafiły na biurko wiceprezydent miasta.

W odpowiedzi pojawił się projekt uchwały zakładający zmiany w regulaminie. Przewidziano kilka zmian, między innymi to, że pięćdziesiąt procent pieniędzy ma być przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, pozostała część na osiedlowe. Dodatkowo, aby projekt ogólnomiejski mógł wygrać, musi zyskać poparcie co najmniej 20 osób.