Ryglice. Ogólnopolskie otwarcie sezonu na grzybobranie. Entuzjaści grzybów wezmą koszyki w ręce i wyruszą w lasy Pasma Brzanki

Wiesław Kamiński promuje Pasmo Brzanki

Dla Wiesława Kamińskiego - znanego grzyboznawcy i twórcy portalu NaGrzyby.pl gmina Ryglice i okoliczne lasy - w Paśmie Brzanki to wspaniałe miejsce na grzybobranie. On sam regenerował się po przebytym Covidzie właśnie na terenie gminy Ryglice i jak twierdzi spacery po ryglickich lasach pomogły mu szybko wrócić do zdrowia.

Oficjalne otwarcie imprezy nastąpi w piątek (25 czerwca) o godz. 16 na ryglickim Rynku. Tegoroczny sezon grzybowy uroczyście zainaugurują burmistrzowie Ryglic i Tuchowa oraz wójtowie Skrzyszowa i Jodłowej. O godz. 17 Wiesław Kamiński wygłosi prelekcję pod tytułem „Grzyby rosnące w Paśmie Brzanki”.

Ciąg dalszy wydarzenia w sobotę (26 czerwca). O godz. 8 wszyscy chętni zostaną podzieleni na grupy i pod przewodnictwem burmistrzów i wójtów wyruszą na grzybobranie w kompleksy leśne gminy Ryglice. Po powrocie z grzybobrania ok. godz. 13 odbędzie się prezentacja zbiorów i konkurs na najokazalszy zbiór. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.