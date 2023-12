Są już pierwsze ofiary zimowego szaleństwa. Mundurowi przypominają o zasadach bezpieczeństwa

- W miniony weekend na lodowisku została poszkodowane 16-letnia dziewczyna, która została przewrócona przez inne dziecko w wyniku czego doznała obrażeń ciała. Do kolejnego zdarzenia doszło także na jednym ze stoków narciarskich, gdzie zderzyły się dwie osoby. Poszkodowana została młoda kobieta. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne, ale upadek był bardzo bolesny. Niestety, sprawca wypadku na stoku odjechał nie udzielając pomocy poszkodowanej - wylicza asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji. – Kolejny incydent również miał miejsce na stoku narciarskim. Tu trzech trzech mocno nietrzeźwych snowboardzistów chciało skorzystać z wyciągu. Jednak obsługa obiektu odmówiła wpuszczenia ich, co jest zgodnie z regulaminem obiektu. Niestety, spór eskalował i ostatecznie zakończył się interwencją policjantów - dodają policjanci.

Na stokach narciarskich pojawili się już pierwsi narciarze i snowboardziści. Niestety, również doszło do pierwszych wypadków amatorów białego szaleństwa. Do wypadków doszło także na lodowisku.

- Warto także przypomnieć zasady FIS. Jest to kodeks narciarza i snnowboardzisty, który określa zasady bezpiecznego poruszania się na stoku narciarskim. Zasady, które mają spowodować, że zabawa na nartach będzie dla nas i dla innych narciarzy bezpieczna - mówi Roman Wieczorek.

Równocześnie, na progu sezonu zimowego, policja postanowiła przypomnieć, że jazda na nartach również jest obarczona pewnymi zasadami, których trzeba przestrzegać. Zasady korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich określa Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach. Według jej zapisów osoby do 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia na nartach lub snowboardzie w kaskach ochronnych. Nie wolno też jeździć w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Osoba niestosująca się do tych przepisów może nie zostać wpuszczona na stok lub może zostać z niego wyproszona przez zarządzającego.

Podstawowe punkty kodeksu FIS:

1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6. Zjeżdżaj z góry tak, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12. Szanuj przyrodę.

13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14. W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.

15. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.

16. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby, z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku)

17. Pobierz aplikację RATUNEK - dzięki niej ratownicy będą znali dokładne położenie miejsca wypadku