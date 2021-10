Sacrum Profanum: Post Scriptum. Recital fortepianowy Reinholda Friedla w Muzeum Narodowym w Krakowie

Zbigniew Karkowski to piewca hałasu, legenda antyakademickiej alternatywy i wierny uczeń najważniejszych kompozytorów XX wieku – Iannisa Xenakisa, Oliviera Messiaena czy Pierre’a Bouleza. Oprócz nagrywania i występowania solo współpracował z licznymi muzykami, a także pisał kompozycje, które zostały odkryte dopiero po jego śmierci. To właśnie twórczość związanego z Krakowem kompozytora będzie punktem wyjścia dla programu recitalu fortepianowego Reinholda Friedla – postaci dobrze już znanej publiczności festiwalu Sacrum Profanum tak z koncertów solowych, jak i z występów z zespołem Zeitkratzer.

"Execution of Intelligence" to prawdopodobnie ostatni utwór instrumentalny Karkowskiego, który nie doczekał się jeszcze premiery. Napisany, podobnie jak inne jego kompozycje, specjalnie z myślą o konkretnym wykonawcy – w tym przypadku dla Friedla na fortepian amplifikowany – lecz co ciekawe bez towarzyszącej tzw. taśmy z warstwą elektroniczną, jak w przypadku innych utworów. W stolicy Małopolski zabrzmiało już sporo utworów instrumentalnych Karkowskiego, tym razem dojdzie tu do prawykonania niemal dwudziestoletniej partytury.