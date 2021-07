Sądecczyzna/Podhale. Przedsiębiorcy protestują przeciwko zamknięciu małych przejść granicznych ze Słowacją. Wojewoda obiecuje pomoc tatiana biela, łukasz bobek

Przedsiębiorcy z Leluchowa obawiają się bankructwa. Domagają się otwarcia przejścia granicznego fot. Artur Królikowski

- To katastrofa, nie przetrwamy – alarmują przedsiębiorcy ze Sądecczyzny i Podhala, którzy protestują przeciwko zamknięciu części przejść granicznych między Polską a Słowacją. I choć Wojewoda Małopolski przekonuje, że sytuacja pandemiczna w Polsce jest na tyle dobra, że nie ma potrzeby wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, to w regionie mówi się, że koronawirus jest dla Słowaków jedynie pretekstem do spuszczenia szlabanów.