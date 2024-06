Sanah pozwala sobie na "Kaprysy", Ewelina Flinta wraca na dobre, a Kasia Nova prezentuje nowe oblicze

Taki sam los spotka na pewno ten piąty. Mimo wytężonej działalności nagraniowej i koncertowej, nic nie wskazuje, by kreatywność młodej piosenkarki była na wyczerpaniu. „Kaprysy” to bardzo różnorodny muzycznie materiał: jest tutaj nowoczesny pop, ale też zawadiackie country, a nawet piosenki podszyte rytmiką rodem z techno. Podobnie rzecz się ma ze śpiewem piosenkarki: raz sanah śpiewa czystym głosem, kiedy indziej zgodnie z obecną modą przetwarza swój śpiew przez wokoder lub inne efekty. Fajerwerkami słownymi skrzą się z kolei teksty piosenek. Wszystko to tworzy pomysłowy zestaw, który świetnie zabrzmi na kolejnych koncertach stadionowych swej autorki.

Tym razem Ewelina śpiewa to, co naprawdę chce śpiewać. To amerykańskie granie, lokujące się na przecięciu folku i country z klasycznym bluesem i rockiem. Jej głos idealnie pasuje do tęsknych partii spogłosowanej gitary i szeleszczących bębnów. Większość piosenek jest tutaj po polsku, stąd oczywiste skojarzenia z innymi artystami, którzy przeszczepiają „americanę” na nasz grunt – Anitą Lipnicką czy Agatą Karczewską. Słucha się tego dobrze, tylko szkoda, że piosenki są dosyć podobne do siebie, co sprawia, że z czasem płyta robi się dosyć monotonna. Flinta tworzy jednak zgrabnie westernowy klimat – i „Mariposa” to udany debiut na nowo.