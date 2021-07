Sandecja Nowy Sącz wraca do ligowej rywalizacji. W niedzielę gra z Widzewem Łódź

W kwestii wzmocnień na uwagę zasługuje sprowadzenie przez „Biało-Czarnych” dwukrotnego króla strzelców drugiej ligi bułgarskiej Swietosława Dikowa z Lokomotivu Sofia. 29-letni snajper ma być gwarantem bramek również w Polsce. Sandecja jest dla tego snajpera dopiero pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Czy w Nowym Sączu zapracuje na kolejny transfer? Czas pokaże, ale liczby (23 ligowe trafienia w 28 występach, do tego sześć asyst) zdecydowanie przemawiają na jego korzyść.

Najbardziej bolą straty Kamila Ogorzałego i Adriana Danka. Pierwszy został sprzedany do ekstraklasowej Cracovii za rekordowe w historii klubu z Kilińskiego nieco ponad 600 tysięcy złotych. Z kolei Danek zdecydował się kontynuować swoją karierę w Koronie Kielce, która aspiruje do rychłego powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Sądeczanie rozegrali cztery sparingi: przegrali 0:3 z Piastem Gliwice, 0:1 z GKS Katowice, pokonali 4:2 Puszczę Niepołomice i przegrali 1:2 z Koroną Kielce.

Nowosądecki chaos…

W Sandecji co jakiś czas robi się bardzo ciekawie, ale niekoniecznie z powodu dokonywanych wzmocnień i sprzedaży kolejnych zawodników czy osiąganych wyników. Często są to organizacyjne pożary, które nagle trzeba ugasić. Tym razem sądeczanie stracili właściwie dzień po dniu dotychczasowego prezesa i dyrektora klubowej akademii. Arkadiusz Aleksander złożył dymisję, zaś Rafał Wisłocki zdecydował się na odejście do beniaminka PKO Ekstraklasy Bruk-Bet Termalicy Nieciecza. Powodem złożenia rezygnacji przez Aleksandra był, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, m.in. brak zrozumienia z sądeckim Magistratem w kwestii funkcjonowania klubu. Prezes, który w Nowym Sączu wykonał kawał dobrej roboty odszedł zatem z podniesioną głową, choć nie ukrywał, że żal mu rozstawać się z Sandecją.