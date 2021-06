Sandecja Nowy Sącz z porażką na koniec sezonu. Rywal w barażach. Debiut 15-latka

– Nie otwierałbym szampanów, przed nami mecz z Sandecją. Musimy liczyć na siebie i wygrać – mówił po wygranej nad Zagłębiem w Sosnowcu trener łęcznian Kamil Kiereś.

Sądeczanie byli nastawieni ofensywnie i przez pierwszych 10. minut to oni gościli w obrębie pola karnego miejscowych. Na niewiele się to zdało, bowiem wystarczyła jedna próba ataku Górnika i gospodarze mieli rzut karny. Faulowany był Banaszak i to on sam wymierzył sprawiedliwość.

Sądeczanie atakowali i również zagrażali rywalom, ale to Górnik był bardziej konkretny. Najpierw akcję zamknął Śpiączka, a następnie znów na listę strzelców z 11. metrów wpisał się Banaszak (faulował Szymon Tokarz). W 83. minucie bramkarz Sandecji wygrał pojedynek sam na sam ze Śpiączką.

Na uwagę zasługuje debiut w ekipie sądeczan Igora Maślanki, raptem 15-letniego pomocnika, który kilka dni temu związał się z sądeczanami profesjonalnym kontraktem.