Sandecja ograła wicelidera. Walka trwa. W sobotę derby z Hutnikiem

Druga liga, jak to zwykle bywa w naszych piłkarskich realiach, jest ligą nieprzewidywalną, co mogliśmy zaobserwować także w sobotę. Oto bowiem lepiej na boisku faworyta prezentowała się „czerwona latarnia”. W 18. minucie Wolsztyński po zagraniu Wilczyńskiego znalazł się w dogodnej sytuacji, ale ofiarnie interweniujący obrońca KKS zażegnał niebezpieczeństwo. Kilka minut później goście jednak i tak wyszli na prowadzenie. Po wrzutce z rzutu wolnego Kwietniewskiego, piłkę głową w kierunku bramki zgrał jeszcze Słaby, a tam najlepiej odnalazł się Czech Buchta notując premierowego gola w biało-czarnych barwach. Radość Sandecji nie trwała długo – w 29. minucie zrobiło się 1:1. „Jedenastkę” na bramkę zamienił, jeszcze do niedawna napastnik Wisły Kraków, Hubert Sobol. Przed przerwą gracze trenera Roberta Kasperczyka mogli drugi raz świętować trafienie, ale aktywny Wolsztyński z kilkunastu metrów posłał futbolówkę tuż obok słupka.