Sandecja przegrała w końcówce. Koniec pięknej serii Kolejarza Stróże [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

- Nasz mecz jest zły pod kątem wyniku i mamy o to do siebie pretensje, ale nic się u nas nie zmieniło – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec „Dumy Krainy Lachów” przypominając, że nawet trzy wygrane jego podopiecznych niczego nie zmieniły i cel Sandecji się nie zmienił.

- Gramy o utrzymanie. Jest nam ciężko, bo gramy wszystko na wyjazdach i te podróże mimo wszystko są męczące, aczkolwiek ŁKS też grał w tygodniu mecz Pucharu Polski, miałem okazję zobaczyć go na żywo, tutaj fizycznie powinniśmy górować. Zagraliśmy dobry mecz pomimo porażki, remis byłby dobrym wynikiem, a żeby wyciągnąć z ŁKS-em jeden punkt nie można popełnić takiego błędu, jaki my popełniliśmy w 94. minucie i to boli – dodał.

– Nadal będziemy robić swoje, pracować, budujemy stadion i z niecierpliwością czekam już na to, żeby nie jeździć po całej Polsce, tylko grać już u siebie na Kilińskiego – podsumował trener Dudek.