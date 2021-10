Sandecja. Wiceprezes Łukasz Skrzyński odejdzie z klubu? P.o. prezesa dementuje: nie ma takiego tematu

Dokładnie 16 sierpnia br. nowym wiceprezesem i dyrektorem sportowym mianowano Łukasza Skrzyńskiego, niegdyś obrońcę m.in. Cracovii i Zawiszy Bydgoszcz, byłego dyrektora sportowego bydgoszczan, a obecnie szkoleniowca czwartoligowych Wiślan Jaśkowice. Funkcję trenera w Jaśkowicach Skrzyński pełni od lipca br. Podpisując z nim umowę Sandecja o tym wiedziała.

Na portalu Weszło 30 września ukazał się artykuł pod wielce znaczącym tytułem: „Łukasz Skrzyński na wylocie z Sandecji”. Jego autor zauważył w tekście, że Skrzyński nie mieszkał w Nowym Sączu, rzadko bywał w klubie, co przełożyło się na to, że niewiele w nim zrobił. „I to główny zarzut nowosądeckiego klubu do swojego pracownika. Władze doszły do wniosku, że Skrzyński nie jest zbyt efektywny – a wszystkie rzeczy poboczne mu w tym nie pomagają – więc wkrótce zostanie pożegnany” – można przeczytać na Weszło.