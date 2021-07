Sandecja wzmacnia kadrę. Kolejarz poznał terminarz

„Biało-Czarni” na początek letnich przygotowań, najpierw w Arłamowie ulegli Piastowi Gliwice 0:3, by następnie przegrać po dobrym meczu z beniaminkiem pierwszej ligi GKS Katowice 0:1. Dla Sandecji potyczka z katowiczanami była zwieńczeniem krótkiego zgrupowania w rybnickim Kamieniu. Następny sprawdzian czeka na sądeczan w piątek 16 lipca. Ich przeciwnikiem będzie trzynasta siła poprzedniego sezonu w pierwszej lidze, Puszcza Niepołomice. 23 lipca zespół z miasta nad Dunajcem ma zagrać z Koroną Kielce. Pierwszą kolejkę nowego sezonu zaplanowano na ostatni weekend lipca. Zespół trenera Dariusza Dudka 1 sierpnia zmierzy się w Łodzi z tamtejszym Widzewem. Start meczu o godzinie 19.10 (od daty założenia klubu z Miasta Włókniarzy; co ciekawe to również rok powstania Sandecji – przyp. red.).

Transferowe lato z wisienką na torcie

Pracują piłkarze, pracują również klubowi działacze. Prezes Sandecji Arkadiusz Aleksander co i rusz prezentuje nowych zawodników, którzy już w sezonie 2021/2022 przywdzieją biało-czarne barwy.