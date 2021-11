Słowacja zamyka Tatry. Zimą na szlaki wysokogórskie już nie wejdziemy

Od 1 listopada do 15 czerwca szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamykane dla wędrowców. - Można tam wędrować szlakami jedynie do schronisk, i to nie wszystkich, bo np. Chata pod Rysami zimą zamknięta jest na cztery spusty. Pojawienie się na szlakach powyżej schronisk grozi całkiem sporym mandatem, a w razie wypadku delikwent zostanie obciążony niemałymi kosztami akcji ratunkowej - ostrzega polski Tatrzański Park Narodowy.

To oznacza, że od 1 listopada nie jest już możliwe wejście na Rysy z polskiej strony i zejście na Słowację.

Decyzja słowackiego TANAPu podyktowana jest względami ochrony przyrody, ale także bezpieczeństwem turystów, którzy w zimie w Tatrach Wysokich narażeni mogą być m.in. na lawiny.

Także po polskiej stronie niektóre szlaki są zamykane na zimę. Od 1 grudnia do 15 maja Tatrzański Park Narodowy ze względu na ochronę przyrody zamyka na cały okres trzy szlaki: