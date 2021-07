Sokół Słopnice przegrał drugi sparing. Drugi raz 0:6… Limanovia ma nowego trenera

Zdecydowanie nie mają dobrej passy piłkarze Sokoła Słopnice. Podopieczni trenera Dawida Sudera, jeszcze jesienią rewelacja rozgrywek czwartej ligi grupy małopolskiej wschodniej (ostatecznie dziewiąte miejsce w grupie mistrzowskiej, co jak na beniaminka, który zagrał na tym szczeblu pierwszy raz w swojej historii i tak było świetnym wynikiem – przyp. red.), przegrali swój drugi mecz sparingowy tego lata. Porażka porażką, ale niepokoić mogą jej rozmiary. Po przegranej 0:6 z Pcimianką Pcim tym razem słopniczanie ulegli rezerwom Wieczystej Kraków i to takim samym rezultatem. Dość napisać, że Wieczysta II dopiero co awansowała do rozgrywek A Klasy. Jednego z goli dla krakowian zanotował doświadczony Piotr Madejski, czyli pomocnik, którego niedawno opiekun pierwszego zespołu Wieczystej Franciszek Smuda przesunął do drugiej drużyny. 37–latek ma za sobą 65 meczów w ekstraklasie (w barwach Górnika Zabrze i Arki Gdynia), w których zanotował cztery trafienia… I jemu przyjdzie teraz występować na siódmym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. To tylko świadczy o sile niedawnego przeciwnika Sokoła, co może nieco tłumaczyć sam wynik.