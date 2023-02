Sparing z przygodami i śnieżycą w tle. Limanovia grała z ligowym rywalem

Przypomnijmy, że do starcia Limanovii z Lubaniem miało dość w sobotę, czyli dzień wcześniej, ale ze względu na silne opady śniegu zdecydowano się je przełożyć. Ostatecznie mimo niekorzystnej aury udało się odpowiednio przygotować murawę i mecz mógł się odbyć.

- Samo to, że udało nam się zagrać już jest pozytywną sprawą. Ludzie, którzy zajęli się odgarnianiem śniegu (zarząd Limanovii – przyp. red.) stanęli na wysokości zadania. Należą im się wielkie słowa uznania – komentuje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” trener Zegarek.

Jak dodaje nasz rozmówca, obie drużyny musiały sprawdzić się w trudnych warunkach.

- Było ślisko, staraliśmy się realizować założenia i to w miarę nam się udawało. Na pewno jest to fajny materiał poglądowy do analizy, wartościowy sparing. Zagraliśmy bowiem trochę inaczej niż wcześniej, sprawdzając jak to jest gonić wynik – mówi szkoleniowiec.