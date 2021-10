Społeczna akcja sprzątania terenu po motelu Krak. Mieszkańcy stracili cierpliwość

W park miała się zamienić zadrzewiona część terenu po dawnym motelu Krak i jego kempingu. Motel Krak wyburzono w 2014 roku i tereny po nim do dziś leżą odłogiem, nie służą mieszkańcom. W tym te, na których miasto zapowiadało stworzenie parku.

Udział w wydarzeniu zapowiedziała ponad setka osób - mieszkańców Azorów, Bronowic oraz nowych osiedli z rejonu ronda Ofiar Katynia. - Chcemy w ten symboliczny sposób przypomnieć władzom Krakowa, że trzy lata temu obiecano nam park, ale jak na razie nie kiwnięto nawet palcem, aby słowa dotrzymać. W związku z tym, że nie chcemy biernie czekać na ruch ze strony urzędników, sami zrobimy pierwszy krok i przygotujemy ten zaniedbany teren pod budowę obiecanego parku - informują organizatorzy akcji. Wskazują, że chcą, by w tym rejonie Krakowa "było coś więcej niż tylko betonowe osiedla, estakady i stacje benzynowe".

Zarząd Zieleni Miejskiej trzy lata temu prezentował jego koncepcję i wizualizacje, które pokazywały, jak atrakcyjne miejsce pojawi się na mapie Krakowa. W tych planach na 3,15 ha terenu umieszczano m.in.: boisko, fontannę, teren do gry w badmintona, stanowisko biwakowe, leżaki, miejsce na food trucki, ścianki wspinaczkowe, rury do przechodzenia. Wejścia do parku miały być od strony ul. Wizjonerów i od ul. Radzikowskiego. Wykonanie projektu budowlanego zlecił i sfinansował deweloper wznoszący w sąsiedztwie tych terenów ogromne osiedle - firma Henniger Investment. Projekt powstał, uzyskano pozwolenie na budowę.