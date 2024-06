Sprawdź kandydatów do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 10) w Eurowyborach. Kto jest na liście?

Wybór posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego – ogólne zasady

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10

Ilu posłów ma być wybranych do Parlamentu Europejskiego?

Liczba posłów ustalana jest przed każdymi wyborami. Parlament Europejski obecnie liczy 705 członków, zaś w kadencji 2024-2029 będzie liczył 720. Żaden z krajów UE nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów. Ogółem ich liczba nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Liczba posłów wybieranych z danego państwa członkowskiego jest proporcjonalna do liczby mieszkańców. W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek.

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy.