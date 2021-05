Stary Teatr w Krakowie ma już plany na kolejny sezon. W roli reżysera wróci Jan Klata

Znane są już repertuarowe plany na kolejny sezon artystyczny, który otworzy wrześniowa premiera spektaklu Agnieszki Glińskiej "Trąbka do słuchania" wg Leonory Carrington. Do tego czasu Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie chce jednak wystawić spektakle zaplanowane na trwający obecnie sezon, które - ze względu na pandemię i restrykcje ograniczające działalność instytucji kultury - nie mogły zaistnieć na teatralnych deskach. Czasu jest niewiele, bo choć widownie wypełnią się publicznością w drugiej połowie maja, to sezon teatralny potrwa tylko do końca czerwca.

Dlatego podejmujemy starania, żeby przedłużyć nasze działania do połowy lipca - mówi Beniamin M. Bukowski, zastępca dyrektora ds. artystycznych Narodowego Starego Teatru. - Naszą ambicją jest pokazanie w czerwcu i lipcu wszystkich tych premier, które nie mogły zafunkcjonować na rzeczywistej scenie. Będą to m.in. "Arianie", "Biesy" w reż. Pawła Miśkiewicza czy "Halka" Anny Smolar. Uda nam się pokazać również "Jeńczynę" Moniki Strzępki na warszawskim festiwalu "Konfrontacje Teatralne". Potrzebujemy jednak jeszcze lipca, żeby zaprezentować "Trzy siostry" w reż. Luka Percevala, koprodukcję z TR Warszawa, która miała mieć krakowską premierę w maju.