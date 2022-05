Stomil - Puszcza. Jeden gol w meczu kończącym sezon

To, co najważniejsze, stało się tydzień wcześniej, kiedy Puszcza zapewniła sobie utrzymanie w I lidze. Dlatego m.in. w Olsztynie trener Tomasz Tułacz sprawdził w boju bramkarza Kewina Komara, który na debiut w niepołomickim zespole czekał przez całą rundę. Na sucho uszedł 18-latkowi kiks w 63 min, bo wtedy Patryk Mikita nie wykorzystał świetnej okazji. Ale czystego konta Komar nie zdołał zachować: w 88 min po dośrodkowaniu Mikity pokonał go Beniamin Czajka.